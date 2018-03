Unieke uitzending Rijdende Rechter (maar niet iedereen is blij)

De (buren)ruzies in de Rijdende Rechter zijn vaak om te smullen, maar dat zat er tijdens de uitzending van gisteren niet in. Kijkers verbaasden zich over hoe keurig meneer De Wit en meneer Bakiman zich bij de rechter gedroegen. “Zo kan het natuurlijk ook.”

Garage

In de aflevering van deze week draait het allemaal om meneer De Wit en meneer Bakiman. Als meneer De Wit problemen heeft met zijn bedrijfsauto gaat hij altijd naar de garage van meneer Bakiman. De Wit was hier altijd zeer tevreden over, totdat hij aan de kant van de weg kwam te staan met zwarte rook uit de uitlaat. Dit zou volgens Bakiman de turbo moeten zijn. Tot drie keer toe is de turbo door de garage vervangen, maar ook de derde keer belandde meneer De Wit aan de kant van de weg. Hij was het zat en ging naar een andere garage, sindsdien rijdt zijn bedrijfsauto perfect en De Wit eist dan ook zijn geld terug van Bakiman.

Netjes

Beide mannen blijven bij de rechter rustig, wat erg opvallend is. Normaal gesproken wordt er veel geschreeuwd tijdens de zitting. Ook tijdens de uitspraak schiet er niemand uit z’n slof en schudden De Wit en Bakiman elkaar zelfs de hand. Tot verbazing van de kijkers nemen de mannen genoegen met de uitspraak van de rechter. “Zo kan het natuurlijk ook. Gewoon netjes blijven bij de rechter. En na de uitspraak ook.”

Ditmaal het toppunt van beschaving. Wat een verademing, deze twee heren! — Loes van der Kraan (@LvdKraan) March 27, 2018

Ja piepels Zo kan het natuurlijk ook

Gewoon netjes blijven bij de rechter

En na de uitspraak ook #RijdendeRechter Laten wij hier allen een voorbeeld aan nemen — Beter Groen (@Psychopeet) March 27, 2018

2 volwassen mannen die volwassen met elkaar omgaan zonder modder te gooien. Mooi om te zien dat het zo ook kan. Daar kunnen heel veel mensen nog iets van opsteken. #RijdendeRechter — Eddy in ’t Veld (@EtjeTT) March 27, 2018

Zoet einde hoor… @RijdendeRechter Geef mij maar ‘kouwe pannekoeken’ 😉 — Riekelien van den Berg (@RiekelienB) March 27, 2018

Als iedereen nou in dit programma zo zou reageren na een uitspraak!😀 #RijdendeRechter — Jan Willem (@seijbel77) March 27, 2018

Ik Vertrek zonder problemen

Niet iedereen was hier blij mee. Het werd volgens sommige hierdoor maar ‘een saaie aflevering’. “Een Rijdende Rechter met vrienden is als een Ik Vertrek zonder problemen”, twittert een kijker.

Saaie aflevering! Geen boom,geen schutting,geen kadastraal conflict, geen babyboomers, jammer……#RijdendeRechter — Utopia (@Zomertijd2018) March 28, 2018

Dit was toch wel een heel simpel 1 2 4 tje. De zendtijd niet waard. #RijdendeRechter — Liesbeth (@Liesbet04139643) March 27, 2018

Ik mis dan toch wel de ruzie en t gescheld #rijdenderechter — Desiree (@HappyDeesX) March 27, 2018

Bron: KRO-NCRV, Twitter. Beeld: KRO-NCRV