Kijkers 'Rijdende Rechter' winden zich op om dít bijzondere principe

In De Rijdende Rechter worden onderlinge problemen van mensen voorgelegd aan rechter John Reid. Hij neemt de zaak onder de loep om vervolgens een bindende uitspraak te doen. Gisteren zagen we meneer Weug en zijn vrouw. Bij hen zit het behoorlijk dwars dat ze moeten betalen voor iets wat ze niet eens hebben.

Meneer Weug en zijn vrouw wonen in een appartementencomplex in Vlissingen. Daar zijn de woningen aan de zonkant voorzien van een zonwering, maar bij meneer en mevrouw Weug niet. Dat vindt hij niet erg, hij heeft immers geen last van de zon, maar hij vindt het wél vervelend dat hij ervoor moet betalen.

De verweerders

Daarentegen vinden verweerders Keesjan, Lenie en Rob dat de zonweringen nu eenmaal deel uitmaken van het gebouw en dus ook iedereen ervoor moet betalen. Ook als jouw appartement geen zonwering heeft. Maarja, “zij kunnen makkelijk praten, zij hebben toch zonneweringen”, zegt meneer Weug over de bewoners die vinden dat hij niet zo moet klagen.

VVE

Daarnaast snapt de VVE ook niet zo goed waarom meneer Weug moeilijk doet om de lage onderhoudskosten van de zonweringen. Al acht jaar lang gaat de discussie heen en weer tussen meneer Weug, de VVE en de bewoners mét zonweringen, en dus besluiten ze expert Reid erbij te halen.

Maar dat doet hij naar de berekening van meneer Weug voor maar liefst 34 euro. Iets wat Twitterent Nederland dan weer niet zo goed begrijpt.

Ho wacht…. gaat het maar om €34?? #RijdendeRechter — marlies (@marliestalman) 2 oktober 2018

Na een herberekening van de verweerders en meester Reid zelf, blijkt het dat het zelf maar om 22 euro gaat. Probeert hij meester Reid in het ootje te nemen?

Nou, ik heb het even nagerekend maar het is € 22,481224712398047#RijdendeRechter pic.twitter.com/9uOHKYj861 — It’s me 😎 (@tv_humor__) 2 oktober 2018

Serieus, de rijdende rechter inschakelen voor 22 euro #RijdendeRechter — Wesley Plompen (@WesleyPl) 2 oktober 2018

22 euro volgens de akte van splitsing. Hou op, schei uit #RijdendeRechter — Eva (@Evaatje83) 2 oktober 2018

Weug probeert even de #rijdenderechter te foppen: hij moest € 22 ipv € 34 betalen aan de VVE voor de zonwering. — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 2 oktober 2018

Na enkele afwegingen tijdens de aflevering geeft rechter John Reid meneer Weug dan toch zijn gelijk: de bewoners zonder zonnewering hoeven vanaf nu níet meer mee te betalen. En dat vinden de Twitteraars dan eigenlijk ook wel weer terecht.

Hij ziet het zonnig in met zijn € 22 #rijdenderechter — Leo Stl (@LeoStaal) 2 oktober 2018

Tijd om een heeeeel klein flesje Sjampie open te trekken. Voor 22,64 euro kun je vast wel iets krijgen #RijdendeRechter — Jos Meijers (@bodejos) 2 oktober 2018

Wat de verweerders daarvan vonden? Je kunt de aflevering hier terugkijken.

Bron & beeld: KRO-NCRV.nl