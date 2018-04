De echte sterren in de 'Rijdende Rechter' waren niet de ruziënde buren, maar de tuinbeelden

In de Rijdende Rechter Wordt Vervolgd gaat het programma na de uitspraak van de rechter langs, om te kijken hoe het nu gaat met beide partijen. Het was een aflevering vol hoogte- en dieptepunten, maar de echte sterren? De bizarre tuinbeelden van de familie Lebski.

Dit keer toog presentatrice Jetske van den Elsen naar twee partijen uit Brunssum en Leek over een conflict met een zogeheten ‘domecamera’. De familie Zwiers en hun buren Penny en Ron Lebski lopen dan wel niet de deur bij elkaar plat, maar het zijn goede buren met af en toe een gesprek over de schutting.

Camera’s

Totdat de familie Lebski een zogenaamde domecamera ophangt in hun tuin om het leger aan tuinbeelden van permanente bewaking te voorzien. Dan is de goede verstandhouding tussen de buren van de ene op de andere dag over. Die camera filmt namelijk ook de héle tuin van de familie Zwiers. En daar zijn zij natuurlijk niet van gediend. Meester Reid is duidelijk in zijn uitspraak; die camera mag zo niet. Jetske gaat kijken hoe het nu staat tussen de buren.

Die uitspraak was top, melden Ron en Penny. De domecamera mag dan wel stuk zijn (“ik hoop niet dat ermee gebeurd is wat ik dénk dat ermee gebeurd is!”), het stel heeft nu speciale richtcamera’s op hun eigen tuin gericht, want ze willen nog steeds niet dat hun bijzondere beelden gestolen worden.

Tuinbeelden

Wat bleek? Dat waren dan ook hele… bijzondere beelden.

“Ja ik wil niet dat mijn beelden onrechtmatig worden meegenomen”

Nou, wees maar niet bang.#rijdenderechter pic.twitter.com/bSeg4gFneJ — Evelien (@EvelienBerkie) 24 april 2018

Eigenlijk zouden ze iedereen die zijn/haar buren tot last is voor straf een weekje tussen deze beelden moeten laten kamperen. 😂 #rijdenderechter pic.twitter.com/RF7luVyQMV — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 24 april 2018

Verstandhouding

Wat de buren van die nieuwe extra richtcamera’s vinden, kan Ron en Penny eigenlijk gestolen worden: er komt een nog hogere schutting tussen de twee huizen. Met een gezellige foto van een palmenstrand (“dan is het net of we op vakantie zijn”). Weten of Jetske de verstandhouding tussen de twee stellen weet te herstellen? De hele aflevering kun je hier terugkijken.

Bron en beeld: KRO-NCRV

