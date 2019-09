Is dit jouw naam? Dan heb je een grotere kans om miljardair te worden

Dat je naam is kan zeggen over je persoonlijkheid had je misschien wel verwacht. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat je naam ook te maken heeft met hoeveel geld je op de bank hebt staan.

Misschien toch maar je naam veranderen na het weekend?

Als je deze naam hebt heb je meer kans op rijkdom

De website Hushhush.com, een online marktplaats voor luxe producten en diensten, keek naar de namen van de 500 grootste miljardairs ter wereld. Ook werd gekeken naar de namen van hun kinderen. En wat bleek? Bepaalde namen kwamen telkens terug.

Heet je Maria dan heb je de grootste kans om miljardair te worden. Ook deze vrouwennamen kwamen vaak terug in het lijstje met rijken: Sofia, Anna, Victoria en Judy.

Bij de mannen kwamen deze namen veel voor: John, David, Thomas, Wang en Bill.

Rijke namen

Aaron Harpin, oprichter van Hushhush.com, maakte de lijst vooral omdat hij ouders wil helpen een succesvolle naam uit te kiezen voor hun toekomstige kinderen.

Maar ach, je kunt natuurlijk ook je eigen naam aanpassen, dat zal ook wel werken, toch?

Bron: Hushhush.com. Beeld: iStock