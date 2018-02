Deze doodnormale man was voor even de rijkste man ter wereld

Je zou maar op je bankrekening kijken en zien dat daar opeens 2000 miljard euro opstaat. Het overkwam de Belgische Luc Mahieux. Even was hij de rijkste man ter wereld.

Maar je kent het wel, als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo. En helaas voor Luc… De rijkste man ter wereld is toch écht iemand anders.

Luc kan er wel om lachen: “Ik dacht dat al mijn problemen waren opgelost.” De Belg wilde een maandelijkse overschrijving stopzetten. Dat lukte, maar het bedrijf dat eerder geld afschreef, bleek daarna ineens 2000 miljard euro te hebben teruggestort op de creditcard van de man.

Belg is in één klap rijkste man ter wereld (maar niet voor lang)https://t.co/6arDklF2oN pic.twitter.com/sndetZZjNA — EditieNL (@EditieNL) 12 februari 2018

De toen rijkste man ter wereld vertrouwde het zaakje niet en liet zijn creditcard blokkeren, waardoor hij op die manier afstand deed van zijn kapitaal. Luc heeft één les geleerd: voortaan gaat hij voorzichtiger om met zijn creditcardgegevens. Het is nog steeds niet bekend wat er nu precies is misgegaan.

Vier vakantie als een miljardair (maar dan met megakorting) in één van deze luxe resorts:

Voordelige verre zonvakanties in luxe resorts vanaf 399,- Boek hier

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: AD. Beeld: Facebook.