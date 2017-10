Natasja's rijles krijgt een wel heel bizarre wending: "Volg dat busje!"

De 17-jarige Natasja de Jong uit Emmeloord heeft ruimschoots bewezen dat ze kan autorijden. Ze werd namelijk flink op de proef gesteld, toen ze iets heel spannends moest doen tijdens een rijles.

Natasja stapte in de auto voor haar 15e les. Alles verliep prima, totdat haar rijinstructeur hard op de rem trapte. Ze waren middenin een roof op de plaatselijke Coop-supermarkt beland.

Volg dat busje!

“Er schoot een wit busje de weg op met de achterdeuren nog open”, vertelt Natasja bij het AD. “De bijrijder sprong er snel uit om ze dicht te doen, waarna het busje ervandoor scheurde.” Daarmee was de spanning en sensatie nog niet afgelopen. Plotseling werd er op de achterdeur geklopt: het was de zoon van de supermarkteigenaar. “Toen ik de deur van het slot deed sprong hij naar binnen”, vertelt rijinstructeur Beau. “Hij riep: ‘Volg dat busje! Snel!’ Dus dat hebben we maar gedaan.”

Door rood

Wát een rit werd dat. “Toen we op achterstand dreigen te raken zijn we zelfs door rood gereden”, aldus Natasja. Zij gaf gas, en haar rijinstructeur schakelde. “Ik wist niet wat me overkwam. Gelukkig sloeg de auto niet af.”

Groentekratjes

Uiteindelijk snelden ze de A6 op en eindigde de wilde autorit in het dorpje Ens. De politie was inmiddels ook al opgetrommeld, kreeg het busje in het vizier en pakte de dieven op. Wat bleek? Ze hadden groentekratjes gestolen. En daar waren Natasja en Beau lichtelijk teleurgesteld over, grappen ze in de video van het AD.

Trotse instructeur

Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Beau is maar wat trots op haar leerling en wist dat ze zo’n wilde rit aankon. “Gelukkig had Natasja al de nodige lessen gehad en kon ze zich heel goed redden. En het mooie was: die gasten in dat busje hadden natuurlijk niets door. Wie verwacht nou dat je wordt achtervolgd door een lesauto?”

Criminelen gewaarschuwd

En wat Natasja zelf van de heftige rijles vond? Nou, leuk. En volgende week kruipt ze weer achter het stuur. “Dus criminelen in de regio zijn gewaarschuwd.” Als deze dame haar rijbewijs niet snel in the pocket heeft, weten wij het ook niet meer.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

BEKIJK OOK:



Bron: AD. Beeld: iStock