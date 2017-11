Schattig rijtjeshuis op Funda blijkt een waar paleis te zijn

Wanneer je een huis gaat kopen, wéét je dat je verder moet kijken dan de buitenkant van een huis, maar niet vaak laat de voorkant van een huis zo’n ander beeld zien.

Dit huis in Alkmaar gaat het internet over omdat dit zo’n huis is dat er van buiten heel anders uitziet dan binnen. Wanneer je de buitenkant van het huis ziet, denk je aan een schattig rijtjeshuis, maar niets is minder waar. Achter de grijze voorkant schuilt een waar paleis mét binnenzwembad.

Romeinse stijl

Het huis is compleet ingericht in Romeinse stijl met marmeren tegels en zuilen. Verder beschikt het huis over een luxe badkamer met sauna én zelfs een binnenzwembad. Dat zou je niet denken als je het huis tegenkomt op Funda. Daar hangt dan natuurlijk ook wel een flink prijskaartje van 649.000 euro aan. Benieuwd naar de inrichting? Bekijk de foto’s op Funda.

Bron: Grazia.nl. Beeld: Twitter.