Kijkers zien Rik van de Westelaken omgetoverd worden tot dragqueen

Pride Amsterdam zag er door het coronavirus dit jaar heel anders uit. Geen Canal Parade, geen volle gracht met flamboyant geklede feestbeesten… Maar wél Rik van de Westelaken als dragqueen!

En het resultaat mag er zijn.

Pride Amsterdam

In de Pride Amsterdam-special op NPO 3 doken Ellie en Rik in de geschiedenis van het festival, dat viert dat je kunt en mag zijn wie je bent. Ze doken in bijzondere verhalen en interviewden politici, BN’ers, sporters en anderen over LGBTQ. En ze blikten terug op de mooiste boten van de afgelopen jaren.

Nikkie de Jager

Maar er kwam ook de nodige portie participerende journalist bij kijken. Ellie Lust kreeg make-uples van niemand minder dan Nikkie de Jager (NikkieTutorials). Nikkie kwam vorig jaar uit de kast als transgender. “Het was af en toe heel donker. Heel eng. Ik heb momenten gedacht: het hoeft niet meer”, vertelt Nikkie over de tijd vóór haar coming-out aan Ellie. Ze ervaart nu ‘vrijheid’ en ‘een stuk minder stress in mijn leven’.

Rik van de Westelaken als dragqueen

Maar de echte daredevil was Rik. Hij stapte namelijk volledig uit zijn comfortzone door zich te laten omtoveren tot dragqueen. De Amsterdamse dragqueen Lady Galore hielp hem daar een handje bij. Flink wat maquillage, een blonde pruik en een glitterjurk verder… staat daar Diny Dadel: de dragnaam die Rik zichzelf gaf. “Ik vond het heel erg spannend ome doen”, vertelt Rik erover. “Ik voelde me ook heel erg kwetsbaar.” Het resultaat mag er in elk geval zijn:

Je kunt de Pride Amsterdam-special hier terugkijken.

Bron: Pride Amsterdam 2020 (AVROTROS). Beeld: Brunopress