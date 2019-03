Op dít moment had Rik van de Westelaken door dat Merel Westrik de mol was

Wij dachten tot op het laatste moment nog dat Sarah mogelijk de Mol was, maar presentator Rik van de Westelaken had al langer door dat Merel de saboteur was in het spel Wie is de Mol?. Op Instagram deelt hij hoe hij haar ontmaskerde.

Hoewel het de eerste keer voor Rik was dat hij het programma Wie is de Mol? presenteerde, is hij zeker niet onervaren in het spel. Hij deed namelijk zelf mee in 2015 en won toen het programma, omdat hij doorhad dat Margriet van der Linden de persoon was die zo min mogelijk geld in de pot wilde hebben.

Serenade-opdracht

Ook dit jaar had hij vrij snel door wie de mol was. Hij zat eerst op Evi en Evelien, maar ineens wist hij dat Merel de mol was. Bij de serenade-opdracht, waarbij de kandidaten het juiste balkon moesten vinden, ging er een belletje rinkelen.

Rik ontmaskerde zelf de Mol

Rik schrijft op Instagram: “Veelgestelde vraag: wanneer wist ik dat Merel de mol was? Antwoord: ik ging onwetend de opnames in, verdacht eerst Evi en Evelien, tot de Serenade-opdracht. Vanaf toen stond Merel bovenaan mijn verdachtenlijst – en dat vermoeden werd steeds meer bevestigd.”

Hij had het inderdaad goed want Merel Westrik bleek de mol te zijn. Sarah Chronis won het programma. En Niels Littooij, alias Nielson, bleef met lege handen achter.

