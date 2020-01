Het nieuwe seizoen van ‘Wie is de mol?’ is weer begonnen en volgens presentator Rik van de Westelaken kunnen we ons opmaken voor een hilarische tweede aflevering.

“Oké, ik kijk wat zuur maar ik heb wel degelijk heel veel zin in aflevering 2. Want die wordt redelijk hilarisch”, schrijft Rik bij een foto van hemzelf tijdens de tweede executie.

Kandidaten

Wat ons precies te wachten staat, is niet bekend. Dat zal aanstaande zaterdag pas duidelijk worden. Kijkers laten in de reacties onder foto weten niet meer te kunnen wachten. Ze hebben heel veel zin in de tweede aflevering.

Dit jaar moeten alle molloten op zoek naar de mol tussen Buddy Vedder, Claes Iversen, Jaike Belfor, Johan Goossens, Leonie ter Braak, Miljuschka Witzenhausen, Nathan Rutjes, Rob Dekay en Tina de Bruin. Anita Witzier viel na de eerste aflevering al af.

Wie is de Mol? is iedere zaterdag om 20.30 uur te zien bij NPO 1.

