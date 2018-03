Waarom iedereen het over déze ringtone in 'Flikken Maastricht' heeft

Vorige week is het twaalfde seizoen van ‘Flikken Maastricht’ van start gegaan. In de tweede aflevering van dit seizoen zagen we ineens een oude bekende.

Acteur Martin Schwab was namelijk voor het eerst te zien in de serie. Daardoor hadden we heel even het idee dat we naar een aflevering van ‘Baantjer’ keken. Niet alleen omdat Victor Reinier en Martin Schwab samen in deze serie speelden, maar vooral door een ringtone op de achtergrond.

Ringtone

Tijdens een scène in de aflevering werd een andere rechercheur gebeld. Oplettende kijkers hoorden het meteen: als ringtone was de Baantjer-tune te horen. Een leuke verwijzing naar de eerdere rollen van de twee acteurs. Dat bleef op Twitter natuurlijk ook niet onopgemerkt:

Heeft die gast nou echt de tune van Baantjer als ringtone? 😂😂 #FlikkenMaastricht — Anouck (@apencandescribe) 9 maart 2018

Had Erik Mooy de Baantjer-tune als ringtone?! Of ik hoorde ik het verkeerd? #flikkenmaastricht — Seriebinge (@Seriebinge) 9 maart 2018

Geweldig hoe Baantjer steeds meer verwerkt wordt in #FlikkenMaastricht 👌🏻

“Keizer” en nu de ringtone van Baantjer 😂😂 — Patrick (@PatrickvdBz) 9 maart 2018

HIJ HEEFT HET BAANJTER MUZIEKJE ALS RINGTONE.👏🏻👏🏻👏🏻 #flikkenmaastricht — Ies Astra (@IesAstra) 9 maart 2018

Beeld: AVROTROS/William Rutten.