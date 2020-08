Risicogroepen protesteren luid op Twitter: “Noem ons géén dor hout”

In april liet columniste Marianne Zwagerman zich uit over ouderen en het coronavirus. Zij noemde hen het ‘dorre hout’ dat ‘moest worden gekapt’. Als reactie daarop laten mensen uit risicogroepen zich nu horen.

Op Twitter verschijnt de één na de andere tweet met de hashtag #geendorhout.

“De emotie moet echt uit het coronadebat. Het dorre hout wordt gekapt, misschien een paar maanden eerder dan zonder virus. Moet iedereen die nog in de bloei van zijn leven zit daar alles voor opofferen?”, schreef Zwagerman in april op haar Twitteraccount. De schrijfster bekritiseerde hiermee de maatregelen rondom het coronavirus waarmee de risicogroepen een hand boven het hoofd zou worden gehouden, ten koste van mensen met een goede gezondheid.

Er ontstond een boel kritiek. Vooral toen Marianne Zwagerman eerder deze week in een interview met de Volkskrant haar uitspraak nog eens extra kracht bijzette. “Het doel is mensen wakkerschudden. Mijn boodschap was dat je niet de hele economie kan opofferen om een paar oude mensen te redden. Ik vond dat daar veel te luchtig over werd gedaan”, liet zij weten in het interview. “En ik ben een natuurmens, dus maak ik een vergelijking over dor hout. Zo werkt de natuur. We gaan door met de verse twijgjes.”

#Geendorhout

De uitspraken werden opgepikt door risicogroepen, die zich online lieten horen. Het begon met een bericht op Twitter van Jacquie. “Ik denk dat als jullie allemaal toch blijven praten over dat risicogroepen dood mogen, dat jullie eens de gezichten en verhalen moeten bekijken van wie jullie willen opofferen”, begon zij een bericht dat zij zaterdag plaatste. “Ik start. Ik ben Jacquie, 38 jaar, heb tien jaar een partner, vier katten en ik ben #geendorhout.”

Gezicht en verhaal

Na Jacquie barstte het los. Ouderen, gehandicapten en mensen met auto-immuunziektes en een zwakkere gezondheid laten zich horen met de hashtag #geendorhout. Allemaal laten zij hun gezicht zien en vertellen zij hun verhaal. Dit zijn de mensen die als dor hout zouden worden opgeofferd:

Ik denk dat als jullie allemaal toch blijven praten over dat risicogroepen dood mogen, dat jullie eens de gezichten en/of verhalen moeten bekijken van wie jullie willen opofferen. Ik start. Ik ben Jacquie, 38 jaar, partner tien jaar en kattenober 4 katten en ik ben #GeenDorHout pic.twitter.com/Bo3EWi6Kyb — SlaapkamerActivist (@SlaapkamerA) August 8, 2020

Als men dan toch gewoon blijft praten over dat risicogroepen wel dood mogen, kijk dan ook eens naar de gezichten en/of verhalen van wie jullie willen opofferen. Ik start. Ik ben Angela, 46 jaar, partner 9 jaar en een dochter met MCDD /autisme. #hEDS

En ik ben #GeenDorHout! pic.twitter.com/qDl9EUvAij — anacosje (@anatwitje) August 8, 2020

Ik ben 47 en heb als gevolg van (de behandelingen van) een fikse tumor geen tieten en geen weerstand meer. Maar ik ben ook docent Engels op een VMBO en ik heb nog een tweeling van 10 op te voeden. #GeenDorHout pic.twitter.com/yzqKywrfx7 — Monique (@monique_stoel) August 8, 2020

Ik ben Els. Over 2 weken 63 jaar. Fibromyalgie, astma en een auto imuunziekte. Heb 2 kinderen en 2 kleinkinderen die hopen dat ik 100 jaar word. Ik werk parttime en doe daarnaast al 7jr aan vrijwilligerswerk. Maak sieraden en zit nog vol plannen. En ik ben verdomme #GeenDorHout ! pic.twitter.com/F8pSDmGLAq — ElsB (@EM_Boer) August 8, 2020

Ik ben Arlette, ik ben 26 jaar en heb nog een heel leven voor me. Ik ben #GeenDorHout https://t.co/RPUIfqPKtn pic.twitter.com/827WnvpbRG — Arlette (@ArlettePoolen) August 8, 2020

Ik ben Judith, 38, alleenstaande moeder van Rosa (3). Leggen jullie uit aan mijn kind dat ik gesnoeid mocht worden omdat mensen wel wilden kunnen feesten? (Foto vanmorgen om 7:00 uur op het strand zodat we wel even naar buiten konden, na 9:30 alleen maar binnen) #GeenDorHout https://t.co/nEIMnez61P pic.twitter.com/aNtENlN6i7 — Judith Honig (@HonigJudith) August 8, 2020

Ik ben John, 58 jaar. Ik heb in maart corona overleefd en die kanker in mijn lijf overleef ik ook nog wel, gewoon omdat er veel teveel is om voor door te gaan. Op mijn favoriete t-shirt staat ‘I’m not dead yet!’ en ik ben veel maar #GeenDorHout pic.twitter.com/firkj6Ac94 — Wie ik ben? (@_je_suis_John) August 8, 2020

Hi, ik ben #GeenDorHout alleen omdat ik tot een risicogroep behoor. Ik heb een naam: Hazar. En ik ben een mens. Ik ben 26, liefdevol, empatisch en maak grapjes door mn tranen heen. Ik hou van mijn vriend, mijn kat, de natuur, boeken, koffie, zingen, dansen, fotograferen en films. pic.twitter.com/SaTk9kSm0V — Haz (@PREClOUSBEAN) August 8, 2020

Ik ben b*rg*’t, ik ben 27 jaar oud, ik maak het leven van een heleboel mensen een heel stuk leuker en ik doe er toe. #GeenDorHout https://t.co/Y1oVQTSPtI pic.twitter.com/uchzCTQGh2 — hotwheels (@kreupelino) August 8, 2020

80-plussers

Maar Marianne Zwagerman laat van zich horen. Zondagochtend plaatst zij een fragment uit de oorspronkelijke column die zij in april op Twitter zette met het spraakmakende bijschrift over dor hout. “Voor wie wel kan lezen of horen: hier nog even de bron”, zet ze bij het stuk tekst. “#Dorhout ging over zieke 80-plussers. Niet over jou, als je jezelf #geendorhout vindt.”

Eigen vader

Met haar oorspronkelijke uitspraak richtte ze zich dus vooral op ouderen. En daarmee dus ook op haar eigen familie, beseft ze zich goed. “Feitelijk zeg ik dat met die column ook tegen mijn vader”, zegt ze dan ook tegen Volkskrant. “Die zit zelf behoorlijk in de dorhout-doelgroep, maar die staat volledig achter mij”, laat ze weten.

Chronische ziekte

Voor de andere risicogroepen, die niet tot de ouderen behoren maar zich wel aangesproken voelden, heeft Zwagerman nog een boodschap. “Over jou schrijf ik misschien nog wel eens een andere column”, zet Zwagerman namelijk op Twitter. Hoe Zwagerman denkt over mensen met een handicap, auto-immuunziekte of zwakkere gezondheid, is dus nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Zwagerman zelf ook een chronische ziekte heeft. In een interview met Libelle vertelt ze over de diagnose en haar leven met de Ziekte van Ménière.

Aandacht

Ook al nam haar uitspraak een wending op Twitter, ziet Zwagerman vooral de positieve kant van de stroom tweets. Eerder al liet zij weten dat haar column over dor hout een enorme impact had gehad. “Prima dat jullie mijn punt even kwamen bewijzen”, plaatst ze zondag dan ook op Twitter, blij met alle aandacht voor haar column. Ondertussen laten mensen met een zwakke gezondheid zich nog altijd horen. Want dat het coronavirus hen er niet onder krijgt, mag niet vaak genoeg gezegd worden.

Voor wie wel kan lezen of horen: hier nog even de bron. #Dorhout ging over zieke 80plussers. Niet over jou, als je jezelf #geendorhout vindt. Over jou schrijf ik misschien nog wel eens een andere column 🤸♀️https://t.co/a77oZGUXqr #plukdedagvoordathijjouplukt pic.twitter.com/CsseM3tAJq — Marianne Zwagerman (@mariannezw) August 9, 2020

