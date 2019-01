Rob de Nijs (76) vertelt openhartig over keuze voor derde zoon Julius (6)

In 2012 werd zanger Rob de Nijs op 69-jarige leeftijd voor de derde keer vader. Een bewuste keuze, vertelt hij in een interview. Maar lang niet iedereen was het hiermee eens.

Rob de Nijs kreeg in zijn eerste huwelijk met actrice Belinda Meuldijk al twee zoons: Robbert (35) en Yoshi (32). In 2012 werden hij en zijn derde echtgenote Henriëtte ouders van zoontje Julius. In een interview met het magazine Plus vertelt Rob openhartig over de keuze om op 69-jarige leeftijd vader te worden.

Opa bij het schoolhek

“Sinds de komst van Julius ben ik al om half zeven wakker. Naar school brengen laat ik aan Jet over. Ik heb toch een andere agenda dan zij”, vertelt Rob. “Ophalen vind ik wel leuk, dan raak je bevriend met mensen die veel jonger zijn. Ik ben toch een soort opa bij het schoolhek.”

Afgeraden

Rob vertelt verder over de keuze voor nog een kind. “Dat is mij van alle kanten afgeraden. Tot mijn broer aan toe. Maar daar heb ik me niets van aangetrokken. Het is toch mijn leven. En ik had er goeie redenen voor: Jet wilde graag een baby. Als een vrouw dat zo graag wil en je bent gek op haar, kun je niet zeggen: ‘ik wil het niet’. Nu ben ik blij dat-ie er is. Het is een geweldig kind.”

Bron: Plus Magazine. Beeld: ANP