Rob de Nijs ontroerd door alle positieve reacties op zijn DWDD-optreden

Rob de Nijs wordt sinds zijn optreden in De wereld draait door bedolven met positieve reacties. Daar is de zanger erg blij mee. “Alles viel op zijn plek.”

Rob zong 2 liedjes in een lege studio. De 77-jarige zanger, die aan de ziekte van Parkinson lijdt, had nooit kunnen denken dat deze nummers zoveel teweeg zouden brengen.

“En dan te bedenken dat we vrijdag nog wilden afzeggen”, reageert Rob maandag in De Telegraaf. Zijn optreden stond al 2 maanden vast, maar het oprukkende coronavirus haalde een streep door vrijwel alles. “Dus toen we hoorden dat het wel door zou gaan, maar zonder publiek, dacht ik eerst: Ja, wat is dat nou? Dat wordt toch niks, zal ik dat nou wel doen?”

Lege studio

Uiteindelijk heeft hij toch besloten om bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel te schuiven. “Aan de andere kant heb ik in de theaters ook niets te doen omdat alles tot nader orde is afgelast, dus we besloten toch maar te gaan”, legt Rob uit. “‘Laten we die stukken maar doen’, zei ik, natuurlijk helemaal niet vermoedend hoe het zou uitpakken in die lege studio, met dat donkere decor en die stilte.” Maar het werd een mooie avond. “Alles viel op zijn plek.”

Na afloop

Hij zorgde voor veel ontroering bij de kijkers thuis. Toch had Rob in eerste instantie nog niet door dat het iets heel bijzonders was. “Pas na afloop, een half uur na de uitzending denk ik, werd me duidelijk dat het wat had losgemaakt. Er kwamen zóveel reacties. En Matthijs was door het dolle. Dat ben ik ook niet gewend.”

Bron: Telegraaf. Beeld: Brunopress