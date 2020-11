Vrijdagavond presenteerden Paul de Leeuw en Astrid Joosten voor het eerst Op1. Maar het waren niet zij die de show stalen, kijkers zijn massaal onder de indruk van zanger Rob de Nijs en zijn lieve vrouw.

Rob de Nijs was vrijdagavond te gast bij Op1 om zijn laatste album ’t Is mooi geweest te bespreken en te laten horen. De zanger, die aan Parkinson leidt, weet de kijker diep te ontroeren.

De 77-jarige Rob de Nijs wil met dit laatste album nog één keer laten horen waarom hij een icoon is van de Nederlandstalige popmuziek. In Op1 neemt hij met Paul de Leeuw en Astrid Joosten zijn carrière en zijn veelbewogen leven door. Ook vertelt hij hoe dit laatste album tot stand gekomen is.

Parkinson

Paskal Jakobsen, de zanger van Bløf, en Danny Vera schreven mee aan het album. Voordat ze in de uitzending een van de liedjes ten gehore brengen, licht Paskal toe hoe hij tot deze tekst gekomen is: “Ik heb de tv-uitzending gezien waarin je heel openhartig vertelt over Parkinson en wat dat met je doet en hoe dat in deze fase van je leven zo is. En ik bedacht me dat het mooi zou zijn om een tekst daarover te maken en eigenlijk ging dat heel erg vanzelf. Soms valt dat binnen en dan begint je hand gewoon met schrijven.”

Bekijk hieronder het fragment:

Paskal Jakobsen vertelt over de tekst die hij schreef voor een nummer voor @robdenijs nieuwe album. In de studio luisteren we er een stukje van. #Op1 pic.twitter.com/CryoRNsOBf — Op1 (@op1npo) November 6, 2020

Wat als later nu is

Aan het einde van de uitzending brengen Danny Vera en Paskal Jakobsen samen de single Wat als later nu is ten gehore. Aan het eind van dit lied besluit Rob een klein stukje mee te zingen. Dit levert emotionele televisie op.

Bekijk hier het voor Rob geschreven lied ‘Wat als later nu is’ door Paskal Jakobsen en Danny Vera:

Reacties

Kijkers reageren op Twitter ontroerd en vol bewondering op Rob de Nijs. Die bewondering is er ook voor zijn lieve vrouw, die altijd aan zijn zijde staat. De uitzending roept bij de kijkers bijzondere herinneringen op die zij aan Rob de Nijs hebben. Die delen ze dan ook massaal op Twitter.

Helemaal eens! Topuitzending met Rob de Nijs. Wat een prachtige artiest qua mens en performance. Vooral Astrid vond ik erg goed presenteren, presteert altijd op topniveau en zeer professioneel. Genoten met een grote G https://t.co/ecLzBkhMCz — Henk Brink (@hgbrink) November 7, 2020

“Wat als later nu is”… *slik*

Wat een nòg steeds mooie, pure maar fragiele Rob!

En wat heeft hij een prachtige, lieve vrouw aan zijn zijde. #JetdeNijs#RobdeNijs #Op1 pic.twitter.com/Z6ljO34boH — SannyZoet🌷 (@ZoetSanny) November 7, 2020

@robdenijs & z’n muziek: zó’n deel van m’n leven! Hamelen&Oebele toen ik kind was & als tiener liefdesliedjes op lp’s waar ik voor spaarde, optredens waar ik maandenlang naar uitkeek & nog langer van nagenoot Tot nu, want tijdloos,kostbaar&onvergetelijk, héél véél dank #op1 — Janna de Bruin ג’נה (@jannareintje) November 7, 2020

By far the allerbeste uitzending die #Op1 ooit heeft gemaakt! Gewéldig presentatieduo met uitzonderlijke gast(en)!

Rob de Nijs, Pascal Jacobsen en @dannyveramusic — d’nHelmonder (@dunhelmonder) November 7, 2020

De hele tafel en iedereen daaromheen voelt het. Wat een ontzettend ontroerend gesprek en muziek van Rob de Nijs, Paskal Jakobsen en Danny Vera bij @BNNVARA @op1npo.#OP1 #NPO #RobDeNijs #WatAlsLaterNuIs — Rutger Boxhoorn (@RutgerBoxhoorn) November 7, 2020

#Op1 Wat als later nu is, ik ben geraakt door @robdenijs die uit zijn gevoel meezong. Zoveel respect voor Rob! @pauldeleeuw1962 — John Schaap (@johnschaap) November 7, 2020

#Op1 het mooiste vond ik de afhankelijkheid van Rob de Nijs. Als een vraag iets moeilijker werd zocht hij steun en bevestiging bij zijn vrouw. En zij gaf hem die steun met liefde. Dr gevierde artiest nu mens en kwetsbaar. Mooi. @pauldeleeuw1962 deed dit knap. — Jannes Klaassen (@lheebroek14) November 6, 2020

Rob de Nijs en zijn vrouw. Ontroerend mooi in @op1npo — R⭕bbert met Dubbel B (@RobbertMeeder) November 6, 2020

Bron: NPO, Twitter. Beeld: Brunopress