Rob de Nijs stopt met optreden vanwege vervelende valpartij

De 75-jarige Rob de Nijs is nog altijd populair en treedt nog vaak op. Maar voorlopig moet hij het rustiger aan doen.

Want sinds een valpartij van twee weken geleden, is Rob niet meer helemaal dezelfde.

Hij heeft een flinke smak gemaakt. “Twee weken geleden enigszins ongelukkig gevallen na een optreden in België. Met als resultaat een gebroken vinger, breuk in de kop van het kuitbeen en een gebroken enkel.” Daarom moet hij de komende tijd rust houden. Al zijn optredens zijn daarom de komende tijd afgezegd.

Wanneer hij weer terug is op het podium, is nog niet bekend. “Inmiddels voorzien van een brace maar voorlopig nog even rust houden. Hoop zo snel mogelijk weer te kunnen optreden”, aldus de zanger. Dat hopen wij ook, Rob. Want heel lang kunnen we niet zonder Banger Hart en Malle Babbe.

