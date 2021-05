Als twee druppels water: zo ziet de tweelingbroer van Rob Dekay eruit

We kennen singer-songwriter Rob Dekay onder meer van zijn toffe muziek. Na zijn rol als de Mol in WIDM en na zijn rol als Judas in The Passion is de zanger nóg bekender geworden. Inmiddels weten we best een hoop van de Deventenaar. Maar wist je dat hij ook een tweelingbroer heeft?

Op Instagram deelt Rob maandag een vrolijk plaatje van hemzelf en broer Wouter.

Rob Hameka

34 jaar geleden kwam Rob in ‘zijn’ Deventer ter wereld als Rob Hameka. Onder de artiestennaam Rob Dekay schreef hij talloze liedjes en trad hij op vele muziekfestijnen op. In 2020 was Rob een van de deelnemers aan het jubileumseizoen van Wie is de Mol? . Op 14 maart 2020 verraste hij miljoenen kijkers tijdens de grote ontknoping: híj was de Mol en degene die al die weken de boel had lopen saboteren.

Iets meer dan een jaar later, op 1 april 2021, vertolkte hij de rol van Judas in het muzikale televisiespektakel The Passion. Met het nummer Ik ben maar eens mens (naar het origineel van Human van Rag’n’Bone Man) maakte hij diepe indruk op de kijkers. “Wat een stem heeft Rob. Niet normaal goed”, klonk het op Twitter.