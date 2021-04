Rob Dekay verrast vriend en vijand met dít fragment in ‘The Passion’

Dit jaar zag The Passion er een stuk anders uit door corona. Toch viel het optreden daardoor niet minder in de smaak: vooral Rob Dekay, die de rol van Judas vertolkte, kon rekenen op een stortvloed aan complimenten.

Tijdens zijn vertolking van Ik ben maar een mens, naar het origineel van Rag’n’Bone Man (Human), stromen de reacties op Twitter binnen: ‘Wat een stem heeft Rob, niet normaal goed’, schrijft iemand.

Advertentie

Geen publiek

De online reacties vormden een belangrijke vorm van feedback: vanwege corona mocht er net als vorig jaar geen fysiek publiek aanwezig zijn. In het centrum van Roermond waren maar weinig mensen op de been die een glimp van The Passion probeerden op te vangen. De plek waar het spektakel werd opgenomen was afgezet met hekwerk en zeilen om publiek te weren en er waren vooral politie en handhavers op straat. De stad zou in 2020 ook al het decor zijn voor The Passion, maar dat ging niet door vanwege de coronacrisis. Wel sloten duizenden Passion-kijkers zich aan na afloop aan bij een virtuele processie. Aan het einde van de uitzending ‘liepen’ er donderdag meer dan 21.000 mensen mee.

Jezus, Petrus en Barabbas

Ook ‘Jezus’ Freek Bartels kon op lof rekenen. Over het duet tussen hem en ‘Petrus’ Leo Alkemade (ze zongen samen Blauwe Dag van Suzan en Freek) waren de kijkers enthousiast. De andere verrassing van de avond was toch wel zangeres en rapper Famke Louise. Ze maakte haar entree in de Limburgse stad toen ze als Barabbas in een prachtig oranje pak uit de auto stapt samen met Freek.

Rob Dekay

Maar aan de reacties te zien was het Rob die pas écht indruk maakte met zijn lied. Het was voor het eerst dat de organisatie van oorsprong Engelstalige liederen als basis gebruikte en daarop een Nederlandse vertaling maakte. Hij vertelt achteraf in een reactie dat hijzelf de solo ook een van zijn hoogtepunten vond.

“Dat was echt mijn moment”, reageert Rob bij ANP. “Het paste heel erg in het verhaal. Al was het origineel een Frans liedje, dat had niet echt uitgemaakt. Het is ook een liedje dat goed bij me past qua stem. Ik kon even bij iedereen de woonkamers binnen scheuren. Of ik de reacties al heb gelezen? Nee, ik durf nog niet te kijken!”.

En the man of the match is Rob Dekay #ThePassion — Nicole Moen (@KollieM) April 1, 2021

Dit zijn voor mij de twee toppers van deze Passion: Freek en Rob 👏🏻👏🏻👏🏻#ThePassion pic.twitter.com/HIOtmKG8is — Linda (@Lintweetsagogo) April 1, 2021

#thePassion Zo dan, Rob Dekay, met Ik Ben Maar Een Mens. Zijn stem, perfect bij dat nummer, dat kwam binnen. Mijn complimenten, geweldig gedaan! — Nadyezzie (@nadyezzie) April 1, 2021

Mijn ontdekking van de avond: Rob Dekay! Wow die stem! #ThePassion — Nadieh (@SparklyNadieh) April 1, 2021

De casting bij #ThePassion is dit jaar echt uitzonderlijk goed. Freek Bartels, Rob Dekay, Tygo Gernand…. En superactueel ook, goede teksten van Humberto Tan. Misschien wordt het tijd voor een nieuwe NL versie van Jesus Christ Superstar?? — Anne van Overbeek (@Anne_v_O) April 1, 2021

Wauw. Dit was echt een prachtige uitvoering van #ThePassion. Mooie liedvertalingen en bewerkingen. En wat een goede cast 👏🏼 echt zitten genieten. Freek met zoveel emotie en ik hoop dat Rob nu ook wat meer bekendheid krijgt met zijn muziek! Tycho ook echt geweldig gedaan. — Frederike (@fredepee) April 1, 2021

Debat Rutte