De slimste mens is voor Tijl Beckand een succesvol, maar ook onrustig avontuur. Elke uitzending krijgt hij flink wat te verduren op social media. Kijkers noemen hem onsportief en zelfingenomen. Daar wil medekandidaat Rob Kemps voor eens en voor altijd een einde aan wil maken.

Beide heren wisten zich in de uitzending van woensdagavond naar de halve finale te spelen. De manier waarop Tijl het spel speelde zorgde opnieuw voor veel kritiek op social media. Voor de uitzending had Rob Kemps (beter bekend als Snollebollekes) het echter al voor hem opgenomen.

Rob Kemps breekt lans voor Tijl Beckand

Bij een foto van de opnames van de kwartfinale schrijft Rob: “Graag zou ik hier ook even een lans willen breken voor mijn collega en vriend Tijl Beckand. Tijl speelt het spel op zijn eigen manier en dat geeft in ieder geval energie aan het programma. Voor mij was de ironie van zijn commentaar direct duidelijk en we hebben er samen goed om gelachen. Wat goed is om te weten, is dat we backstage hele fijne gesprekken hebben gehad over Brel en Bach, samen voetbal hebben gekeken en tevens de wijnvoorraad uit de kleedkamer van Philip Freriks burgemeester gemaakt hebben. Misschien plaatst dit alles wat in een ander perspectief .”

Die gezelligheid is voor veel kijkers in de uitzending helaas niet te zien:

#slimstemens Tenenkrommend gekeken naar Tijl. Het is geen comedyshow voor kinderen. Wel weer een leuke en spannende aflevering 🌼 — ♡Zara☆ (@verstand25) January 20, 2021

Tijl heeft een ironische manier van praten. Veel mensen snappen dat niet en vatten dat op als arrogant #slimstemens — Evelyn84 (@Evelyn844) January 20, 2021

#slimstemens Super Snollebolleke. Jammer dat Tijl er niet uit is, bah wat een vervelende man! — Miryam (@Miryam72023936) January 20, 2021

Random landen opnoemen, je laten zakken. Nee, meneertje speelt altijd eerlijk…Haha, wat een grap die vent. #slimstemens — WB (@wvdbuitp) January 20, 2021

