'Eigen huis en tuin'-Rob had geheim dubbelleven met veel sex en HIV-besmetting

Televisie-tuinman Rob Verlinden heeft een boek geschreven. In de biografie Verwoesting door passie schrijft hij over het heftige dubbelleven dat hij had. In het programma Tv Show van Ivo Niehe vertelt hij over de moeilijke tijden.

Vooral zijn homoseksualiteit is een grote worsteling geweest voor Rob. Hoewel hij al sinds zijn 13e weet dat hij op mannen valt, trouwde hij op zijn 22e met een vrouw. Met haar kreeg hij 2 dochters.



In de kast

Over deze keuze vertelt hij: “Het was destijds sociaal niet wenselijk, je werd een halve paria als je er voor uit kwam.” Wel wil hij mensen meegeven om niet hetzelfde te doen: “Ik vind ook dat jongeren moeten horen: “Kom in godsnaam uit de kast, anders ga je een brokkenpiloot worden. Dat ben ik nét niet geworden.”

Advertentie

Sex

Rob had een wild seksleven. Naar eigen zeggen probeerde hij alles uit op het gebied van sex en drank. In 1991 liep hij een HIV-besmetting op. Een grote schok voor de tuinman: “Destijds betekende die diagnose dat je 6 maanden tot 6 jaar te leven had. Gelukkig kwamen er toen net de eerste HIV-remmers op de markt, maar als ik een jaar eerder ziek was geworden was ik er net als Freddie Mercury al niet meer geweest.”

Gezondheid

Dit is niet het enige gezondheidsprobleem voor Rob. Hij kreeg last van hartklachten, een verwaarloosde longontsteking en zijn moordende werktempo speelde hem parten. “De artsen zeiden: als je zo doorgaat, leef je niet lang meer. Het is een groot wonder dat ik de oude dag gehaald heb, je kunt bijna kwartetten met de kwalen die ik heb.”

In 2018 ging het wel mis: “Vorig jaar heb ik 2 dagen kiele-kiele gelegen. Ik woog nog 53 kilo en kon amper m’n hand optillen. Voor je omgeving is het erger, zelf voel je dat het langzaam wegloopt.”

Parkinson

Ook kreeg hij de diagnose Parkinson. Onlangs werd hij aan zijn hersenen geopereerd. Er zijn elektrodes in zijn hersens geplaatst die stroomstootjes naar het brein sturen om de fysieke gevolgen van Parkinson te reguleren. Dankzij deze operatie gaat het nu goed met Rob. “Ik heb goede en slechte dagen, maar ik ben er nog.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Parool. Beeld: ANP