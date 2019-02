Dat weet niemand: Robèrt heet eigenlijk helemaal geen Robèrt

Robèrt van Beckhoven is de afgelopen weken niet alleen als jurylid in het populaire Heel Holland Bakt te zien, maar ook als kandidaat in Wie is de Mol?.

Helaas viel hij gisteren af en moest hij als vierde het spel met de mollenstreken verlaten.

Kijk nou toch

Gelukkig kunnen we vanavond nog van zijn mening genieten in Heel Holland Bakt. Hij is natuurlijk al jaren een geliefde bakker en patissier. Maar wat maar weinig mensen over hem weten, is dat hij helemaal geen Robèrt heet. Nee, voluit heet de 57-jarige bakker Gerard Robèrt van Beckhoven.

En hij heeft nog iets speciaals, wat ook niet overal bekend is. Robèrt draagt namelijk zowel de titel Meester Patissier als Meester Boulanger, als enige Nederlander. Ofwel: ontzettend goed in taartjes en gebakjes bakken, maar ook een ster in brood. Best een prestatie om trots op te zijn, dus. Robèrt is al ruim 12 jaar gelukkig met zijn vrouw Pirjo, met wie hij twee kinderen heeft.

