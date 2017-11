Vrolijk nieuws: Rob Geus opnieuw vader geworden van zoontje

Rob en Suzanne deelden in april al dat ze in verwachting waren en nu is het zo ver: de presentator en zijn vrouw zijn vandaag de trotse ouders geworden van zoontje Levi.

Op Instagram deelt Rob dit bijzondere moment met de volgende tekst: ‘Na 16 uur is onze zoon Levi geboren. Suus en Levi maken het goed. Wat een bijzonder moment, en wat is Suus een grote kanjer!

#kleinewondertje #zogelukkig #kleinegeus #trotsepapaenmama’.’

Moeilijke periode

Rob en Suzanne hebben een lastige periode achter de rug. Rob vertelde al eerder aan Shownieuws dat ‘de kinderwens er is, maar je kinderen niet zomaar bij de bakker haalt’. Suzanne heeft dan ook een hormoonbehandeling ondergaan. Gelukkig maken zowel zoontje Levia als Suzanne het goed. En kijk nou, wat een pláátje!

Na 16 uur is onze zoon Levi geboren💙💙💙 Suus en Levi maken het goed 💙 Wat een bijzonder moment, en wat is Suus een grote kanjer👍😜 #kleinewondertje#zogelukkig#kleinegeus#trotsepapaenmama Een bericht gedeeld door Rob Geus (@robgeus71) op 4 Nov 2017 om 10:11 PDT

