'GTST-actrice Robin Martens aangehouden na mishandeling politieagent'

GTST-ster Robin Martens (27) is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden wegens mishandeling van een politieagent, aldus Shownieuws. Ze zou een agent meerdere keren in het gezicht hebben geslagen.

Het akkefietje heeft plaatsgevonden in haar woonplaats Castricum in de Dorpsstraat. Ze werd uiteindelijk meegenomen naar het bureau waar bleek dat ze onder invloed was van alcohol.

Niet aangeraakt

Haar management maakte vanavond duidelijk dat de zaak groter is gemaakt dan wat in werkelijkheid gebeurde. “In tegenstelling tot wat de politie nu naar buiten brengt, heeft Robin in geen geval een agent aangeraakt, zo heeft ze mij verzekerd”, aldus haar woordvoerder tegen AD. De politie schrijft in een officieel persbericht dat het echter wél om mishandeling van een agent ging. “Vreemd”, aldus de manager.

Weer thuis

“Dit is een storm in een glas water. De soep wordt niet zo heet gegeten als de politie het opdient.” De woordvoerder vertelt dat Robin na een kort verblijf op het politiebureau weer naar huis mocht. “Dat doen ze echt niet als echt sprake is geweest van mishandeling. Ze zit gewoon weer thuis met haar hondje. Niks aan het handje.”

Opstootje

Tijdens het akkefietje stond een 17-jarige jongen uit Heemskerk te zwaaien met een zogenoemd Rambo-mes. Hij kon door de politie tegen de grond worden gewerkt, waarna het steekwapen in beslag werd genomen. Een andere man probeerde hem uit handen van de politie te bevrijden. Dat mislukte, waardoor een agent en een andere omstander op de grond belandden.

“Plotseling kwam een vrouw aanlopen die de politieman beetpakte en hem meerdere malen hard in het gezicht sloeg”, staat er in het officiële persbericht van de politie. “Ze werd aangehouden voor mishandeling en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Daar werd een hoog promillage alcohol geconstateerd.” Of Martens officieel zal worden aangeklaagd voor mishandeling, is nog onduidelijk.

Goede tijden slechte tijden

Robin Martens speelde vele jaren de rol van Rikki de Jong in GTST, maar werd in 2017 uit de serie geschreven. Eerder dit jaar keerde ze toch weer voor korte tijd terug.

Bron: AD. Beeld: ANP