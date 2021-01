Babynieuws: Robin Martens (28) in verwachting van eerste kindje

Heuglijk nieuws voor voormalig Goede tijden, slechte tijden-actrice Robin Martens (28): ze is in verwachting van haar eerste kindje. Dit nieuws maakte ze met een leuke foto op Instagram wereldkundig.

Robin speelde de rol van Rikki in GTST en in 2011 beviel haar personage op jonge leeftijd van een kindje. Nu, elf jaar later, wordt Robin zelf ook moeder. In hoofdletters schrijft ze onder de Instagram-foto: “Ik ben zwanger!!! Thanks God for this miracle & thank you my love Benjamin. A childhood dream came true!!!!”

Ook haar vriend Benjamin deelde het goede nieuws online: “Thank you God for this blessing. As for my beautiful and favorite person Robin Martens. It makes me smile & happy knowing that our little baby is half me and half the person I love deeply.”