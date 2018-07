Actrice Robin Martens deelt kiekje met haar nieuwe liefde

De 26-jarige Robin Martens is verliefd en de hele wereld mag het weten! Daarom deelt ze een romantische kiekje maar haar nieuwe liefde Ryan Clarke.

Robin – bij het grote publiek bekend als Rikki de Jong uit GTST – is sinds oktober 2017 samen met Ryan, maar deelt niet veel foto’s van hen samen. Robins volgers zijn dan ook erg enthousiast over het lieve plaatje dat ze plaatste op haar Instagram-pagina. “Mooi stel”, schrijft iemand. “Superleuk koppel”, vindt een ander. Ryan is atleet.

😋 Een bericht gedeeld door Robin Martens (@robinmartensofficial) op 9 Jul 2018 om 2:47 (PDT)

Afscheid van GTST

In december vorig jaar nam Robin na zevenenhalf jaar afscheid van haar personage Rikki de Jong in Goede tijden, slechte tijden. “Het is niet mijn eigen keuze geweest”, vertelde ze hierover in een interview met RTL Boulevard. Maar hoewel het ‘wel even gek’ was om de serie te verlaten, heeft het haar ook een hoop leuke, nieuwe dingen gebracht. Zo heeft Robin tegenwoordig een eigen YouTube-kanaal en zit ze in de jury van het RTL-programma Time to dance.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress