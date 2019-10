Robin Martens ontkent mishandeling van agent: "Ik heb hem niet geslagen"

GTST-ster Robin Martens (27) vertelt in de talkshow Beau over haar aanhouding wegens het mishandeling van een agent en zegt dat ze hem niet heeft geslagen.

De 27-jarige actrice werd in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden omdat ze een politieagent in Castricum zou hebben mishandeld. Ze zou hem meerdere keren in het gezicht hebben geslagen. Ze werd uiteindelijk meegenomen naar het bureau waar bleek dat ze onder invloed was van alcohol.

Arrestatie

Samen met haar advocaat Peter Plasman was ze maandagavond te gast bij Beau van Erven Dorens. Eerder liet Plasman weten dat Robin de beschuldig ‘met klem’ ontkent, maar toch wilde ze graag haar verhaal doen. Ze legt uit dat ze wel ‘een paar biertjes’ op had, maar niet dronken was. De situatie escaleerde toen haar beste vriend 1 van de politieagenten vroeg wie de jongen was die gearresteerd werd. Volgens Robin werd hij door de politieagent gelijk naar de grond gewerkt.

Schreeuwen

“Toen ben ik er impulsief naartoe gelopen, om de agent tegen te houden”, legt een geëmotioneerde Robin uit. “Ik was heel erg aan het schreeuwen en raakte in paniek.” Ze zegt dat ze de agent wel heeft geprobeerd weg te duwen, maar die man was 1,90 meter dus dat ging niet. Ze weet dat ze niet helemaal onschuldig is, maar mishandeling klopt volgens de GTST-ster niet. “Ja, ik heb geschreeuwd tegen een agent. Maar in mijn herinnering heb ik hem niet geslagen.”

Bron: Beau. Beeld: ANP