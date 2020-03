Robin Martens is verliefd en deelt pikante kiekjes met haar nieuwe liefde

Robin Martens is weer tot over haar oren verliefd. Op Instagram deelt ze een paar pikante piekjes van hen samen.

Heel toevallig zijn Robin en haar vriend allebei jarig en daarom kan ze het niet laten om de liefde tussen hen wereldkundig te maken.

Speciale dag

“Wij zijn jarig! My love, we zijn al bijna 6 maanden verder samen en we hadden moeite om het stil te houden voor goede redenen… Maar vandaag is onze speciale dag, 16 maart! De dag dat we allebei ‘toevallig’ jarig zijn”, schrijft de actrice bij de foto. Zowel Robin als Benjamin hebben op het kiekje een ontbloot bovenlichaam