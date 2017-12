Speelgoedmaker Hasbro en de Universiteit van Brown zijn bezig om een robotkat te ontwikkelen die mensen kan helpen om afspraken te onthouden en verloren spullen terug kan vinden. Daarmee zou deze robotkat bij kunnen dragen aan de strijd tegen dementie.

Er is dan ook 1 miljoen euro beschikbaar gesteld om dit idee verder uit te werken.

Praktische functies

Twee jaar geleden ontwikkelde Hasbro al zo’n robotkat die kan spinnen en aan pootjes kan likken. Deze kat wordt al gebruikt in bejaardenhuizen, maar heeft nog niet de praktische functies van de kat die nu ontwikkelt wordt. Deze kat zou naast reminders voor afspraken ook kunnen helpen om medicatie op het juiste moment in te nemen.

Prijs

Wanneer het eerste exemplaar van de kat te koop is, is nog niet bekend. Maar dat kan nog wel even duren. Het onderzoek is in volle gang en er wordt nog gekeken naar de precieze functies van de kat. En de prijs? Die zou volgens de makers zo’n paar honderd dollar zijn.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock.