15-jarige Rochana uit Hoofddorp wordt sinds Bevrijdingsdag vermist

Bevrijdingsdag is voor de familie van de 15-jarige Rochana Ramlal uit Hoofddorp ontzettend naar afgelopen. Ze is na Bevrijdingspop in Haarlem niet meer thuisgekomen.

Rochana was daar samen met haar familie en na het feest ging ze met een vriendin mee. De afspraak was dat ze om half elf ’s avonds weer thuis zou zijn, maar tot op heden is er nog niets van haar vernomen.

Bus pakken

De ouders van Rochana hebben hun dochter inmiddels als vermist opgegeven bij de politie, die er een rechercheteam op heeft gezet. Ondertussen zet Dyone, de zus van Rochana, de kracht van Facebook in door een dringende oproep met foto te plaatsen. “Mijn ouders hebben jullie hulp op dit moment hard nodig”, begint ze haar bericht. Volgens Dyone zou Rochana om half tien ’s avonds bus 300 pakken richting Hoofddorp, vanaf de Europaweg in Haarlem. “Als iemand iets hoort, stuur mij dan een bericht.”

Jongen met baard

Haar oproep heeft al een tip opgeleverd, zo meldt ze vanochtend vroeg: “Iemand heeft haar gezien! Ze is uitgestapt met een donkere jongen met een baard, een pet op en oortjes in bij Overbos. Iedereen die daar in de buurt is graag opletten! Hij heeft blijkbaar iets op z’n telefoon laten zien waardoor ze vond dat ze met ‘m mee moest.”

Rode jurk

Rochana heeft donker krullend haar en een zwarte bril op, zo omschrijft Dyone haar zus. Gister droeg ze een rode jurk, wit gebreid vest, zwarte legging en zwarte schoenen met een kleine hak. Ook had ze een lichtbruine tas bij zich, waar een pet aanhangt met haar naam erop.

We wensen de familie van Rochana veel sterkte toe in deze zenuwslopende zoektocht.

Bron: Haarlems Dagblad, Facebook. Beeld: Facebook