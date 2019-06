Rockster Eddie Vedder herenigd met Utrechtse die hem een fietslift gaf

In 1992 beleefde Pearl Jam-frontman Eddie Vedder en Valeska Custers een bijzondere avond in Utrecht. Na een optreden en woeste stapavond gaf Valeska de rockster een lift naar zijn hotel.

Eddie vond dat kennelijk zelf ook zo bijzonder dat hij het voorval anno 2019 nog steeds kan oprakelen. Dat deed hij dan ook zondagavond tijdens een optreden in AFAS Live. Hij deed zelfs een oproep om de vrouw die zo aardig was hem een lift te geven op te sporen. En zo geschiedde. Valeska meldde zich en vertelt: “Hij was zo verlegen en bescheiden. Dat maakte hem ook zo leuk.”

Naar Brussel

Maar goed: dan mag een ontmoeting tussen de twee natuurlijk niet uitblijven. Eén van Eddies muzikanten las Valeska’s verhaal in de krant en bracht hem op de hoogte. Zo gebeurde het dat Valeska opeens Eddies manager aan de lijn had. Of ze in allerijl naar Brussel kon komen voor een ontmoeting met de zanger. De Utrechtse stond net op de bowlingbaan met man en kinderen toen ze het bewuste telefoontje kreeg. Die werden afgezet bij haar broer (tevens de eigenaar van de fiets). Samen met haar man racete ze naar Brussel waar ze hun concertkaartjes én backstagepassen konden ophalen.

Dezelfde glimlach

Eenmaal backstage bedankte Eddie haar hartelijk voor de lift. Het Parool doet verslag van de ontmoeting, waarbij de artiest alle tijd neemt voor Valeska en ze met een drankje honderduit praten. En misschien was er een klein flirtje, want de rocker stelt vast dat ze na 27 jaar ‘nog steeds dezelfde glimlach’ heeft. Bleken ook nog zowel Eddies als Valeska dochter afgelopen dinsdag jarig.

Teken van het universum? De romanticus in ons wil graag geloven van wel, maar zowel Valeska als Eddie hebben een relatie met kinderen.

Eddie Vedder na 27 jaar herenigd met Nederlands ‘fietsmeisje’. Lees meer± https://t.co/mLDKjYmUKg pic.twitter.com/9RYpUg80Fq — ARROW TV (@ArrowTVRock) June 13, 2019

Bron: NOS. Beeld: ANP