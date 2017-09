Roddelblad dat naaktfoto's van Kate Middleton publiceert krijgt torenhoge boete

Het Franse roddelblad Closer is niet zo slim bezig geweest.

Het blad krijgt een boete van 100.000 euro omdat ze in 2012 naaktfoto’s van Kate Middleton hebben gepubliceerd.

Miljoen

Het waren foto’s waarop te zien was hoe de hertogin topless lag te zonnen tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk. Eigenlijk zou de boete nog veel hoger zijn, als het aan de Britse royals had gelegen. De Britse prins William en zijn vrouw eisten een schadevergoeding van 1,5 miljoen euro van het tijdschrift. Er zijn nu 6 mensen veroordeeld, onder wie 2 fotografen, een redacteur en de uitgever van het blad. Ze hebben inbreuk gemaakt op de privacy van Kate door de foto’s te maken en te publiceren.

Verspreid

De foto’s zijn niet alleen in het roddelblad maar ook in wat kranten verschenen. Het prinselijk paar was woest. Het gebeurde een jaar na het huwelijk van de twee. Momenteel is Kate in verwachting van hun 3e kindje.

Het is niet de eerste keer dat er naaktfoto’s van de Britse royals in de pers zijn verschenen. Zo werd prins Harry, op het moment van de foto’s 27 jaar, naakt gespot in Las Vegas en ook die plaatjes werden toen verspreid. Wie de foto’s had gemaakt is niet duidelijk.

Bron: NOS. Beeld: ANP