Iconische rode schapentrui van prinses Diana opnieuw te koop

Vanaf het eerste moment dat prinses Diana gespot werd in de knalrode wollen schapentrui van het Britse merk Warm & Wonderful, was-ie niet áán te slepen. Van New York tot Tokio: iedereen wilde ’m hebben. Veertig jaar later is dat niet anders.

De nieuwe en exclusieve uitgave is een regelrechte hit.

Advertentie

Iconische trui

De timing is natuurlijk ook briljant. Het nieuwe seizoen van The Crown, met daarin een hoofdrol voor prinses Diana, is vanaf zondag te zien op Netflix. En met de feestdagen voor de deur wil menig kersttrui-liefhebber natuurlijk schitteren in de iconische Lady Di-trui met een heleboel witte schaapjes en één zwarte. Hoewel, ook op een grauwe, doordeweekse winterdag staat deze rode rakker goed. Zo droeg prinses Diana ’m naar een polowedstrijd en tijdens andere familie-uitjes. Ze droeg graag opvallende sweaters en was volgens de Warm & Wonderful-ontwerpers een van de eerste Britse royals met interesse voor mode. “Diana durfde zich veel avontuurlijker te kleden en had een speelse kledingstijl”, zeggen de ontwerpers daarover in tijdschrift People.