Roel van Velzen deelt een foto met zijn nieuwe liefde: “Intens gelukkig”

Roel van Velzen (42) is weer dolgelukkig in de liefde. In februari liet hij weten dat hij weer aan het daten was, nu is het officieel en mag iedereen het weten.

In februari vertelde de zanger aan Radio 538 al over haar. Hij was toen erg in de war en had tijd nodig om het uit te zoeken. Nu zegt hij daarover tegen Shownieuws: “Ik was in de gelukkige positie dat ik niet alleen was in de coronatijd. Dat is heel erg fijn als je dat dan samen met iemand kan beleven. […] Normaal gesproken, als je elkaar net kent en je bent je relatie aan het opbouwen, en je bent aan het ontdekken hoe dat zit, heb je allerlei sociale verplichtingen die je jezelf oplegt. Je hebt duizend dingen die je moet doen. En nu was er niet zoveel, we hadden echt tijd voor elkaar. Dat was echt een groot geschenk.”

Ontmoeting

Hij heeft nu een eerste foto gedeeld met zijn nieuwe vriendin. Haar naam is Basja en ze werkt sinds 2013 voor The Voice. “Zó blij met deze lieve spetter. Intens gelukkig met alle liefde die we voelen en de energie die dit nieuwe avontuur teweegbrengt. En heel dankbaar voor hoe de moeder van mijn kinderen en Basja elkaar een plek gunnen in deze extended family”, schrijft hij.