Roel van Velzen reageert met hilarische foto op ruzie 'The Voice'

Het botert momenteel niet zo tussen The Voice of Holland-coaches Anouk en Lil’ Kleine. De twee zouden achter de schermen ruzie hebben gekregen en niet langer samen willen werken.

Roel van Velzen heeft op hilarische wijze op dit nieuws gereageerd.

Hulp van Roel

Dat er tijdens de opnames voor The Voice of Holland achter de schermen iets is gebeurd, valt niet te ontkennen. Maar hoe deze ruzie zich verder gaat ontwikkelen is nog onduidelijk. Of de twee nog naast elkaar op de rode stoelen plaats gaan nemen, is nog maar de vraag en Roel van Velzen (een van de allereerste coaches in het programma) voelt de bui en al hangen en grapt op social media dat hij inmiddels al is gebeld. Helaas maakt hij meteen duidelijk dat hij op dit moment geen tijd heeft:

Sorry guys, maar ben even druk met m’n nieuwe nummer dat vrijdag uitkomt…😉 pic.twitter.com/y2JLzaunAx — Roel van Velzen / VanVelzen (@VanVelzenMusic) November 6, 2019

