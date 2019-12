Roel van Velzen vertelt hoe hij scheiding aan z'n kinderen bekendmaakte

Roel van Velzen en zijn ex Marloes hebben alles op alles gezet om hun huwelijk te redden. Dat vertelt de zanger aan het AD. “Ik heb lang gedacht: dit komt wel weer goed.”

“Het glipte door onze vingers”, vertelt Roel over de periode dat hij zijn inmiddels ex-geliefde moeilijk kon bereiken. Ze grepen relatietherapie aan om te kijken of dat hen kon helpen. Dat laatste deed het volgens de zanger zeker, maar het bleek niet voldoende. “Ik heb zo veel geleerd over mezelf. Meer communiceren, durven uitzoeken wat je voelt. Ik heb lang gedacht: dat komt wel weer goed. Maar je moet aan de slag.”

Advertentie

APK-keuring

Ondanks zijn scheiding drukt Roel stellen op het hart vooral in therapie te gaan. Ook, of misschien wel juist als er nog geen vuiltje aan de lucht is. “Ik denk dat het je relatie sterker kan maken. Als een soort apk-keuring van je relatie.” Hij overwoog zelfs zijn nichtje relatietherapie cadeau te doen voor haar huwelijk.

Goed contact

Hun kinderen inlichten over de scheiding viel de zanger zwaar. Zijn eigen ouders gingen uit elkaar toen hij 5, 6 jaar oud was. Het werd hem ‘harmonieus’ verteld. “Ik heb er ook geen trauma aan overgehouden. Ik heb gezien hoe belangrijk het is om als ouders goed contact met elkaar te houden en respectvol met elkaar om te gaan.”

Naar de dierentuin

Dat hij weet hoe vredig het kan gaan, maakte het overigens niet minder moeilijk. “Het snijdt door je heen. We zaten in het weekend ’s morgens op de bank met z’n vieren. Dan vertel je dat het niet aan hen ligt. Dat we nooit stoppen van hen te houden. Er was verdriet, we hebben gehuild. We zeiden ook dat dit niet betekent dat we elkaar nooit meer zien. We zijn daarna naar de dierentuin gegaan, maar ook naar het nieuwe huis van mijn ex. Om duidelijk te maken dat het echt zo is.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP