2019 was geen makkelijk jaar voor Roel van Velzen. Hij en zijn vrouw Marloes besloten na 20 jaar een punt achter hun relatie te zetten. Vrijdagochtend laat de zanger bij Radio 538 weten dat er momenteel weer iemand in zijn leven is.

Verliefdheid wil VanVelzen het nog niet helemaal noemen, maar hij is in elk geval weer ‘happy met iemand’, vertelt hij aan Frank Dane en zijn team.

De radio-dj wil natuurlijk álles weten. “Hoe heet ze? Wat doet haar vader?”, vraagt hij grappend aan de zanger. Maar dát houdt VanVelzen allemaal nog even in het midden. “Ik moet alles even opnieuw uitzoeken na zo lang met iemand samen te zijn geweest”, antwoordt hij. “Maar het gaat heel goed, en zij geeft me daar alle ruimte voor”, gaat de zanger verder. Of Roel al helemaal hoteldebotel is? “Ik ben erg in de war”, laat hij weten.

Begin 2019 besloten Roel van Velzen en zijn vrouw Marloes na 20 jaar een punt achter hun relatie te zetten. In goed overleg, want de 2 zijn als vrienden uit elkaar gegaan. “We blijven allebei voor onze 2 zoons zorgen en doen er alles aan om ze een fantastische jeugd te geven”, liet de zanger toen via zijn management weten.

Bron: Radio 538 & Shownieuws. Beeld: Brunopress