Het roer om door corona: “We mogen hutjemutje in het vliegtuig, maar niet in het theater”

Door de coronacrisis steeg de werkloosheid de afgelopen periode met 3,6% naar ruim 330.000 werklozen. Libelle spreekt met mensen die zonder werk kwamen te zitten door het coronavirus. Zoals theatervormgever en regisseur Stef Heijnen-Bakker. In maart werd duidelijk dat de voorstellingen waar hij aan werkte lange tijd niet door zouden kunnen gaan en steeds meer maakt hij zich zorgen om de cultuursector.

Stef: “De avond voor de lockdown had ik nog een gesprek met een actrice. We hadden het over het effect dat corona op onze economie zou hebben. Maar geen seconde stond ik er toen bij stil dat al mijn werk daadwerkelijk zou verdwijnen door de coronacrisis. Toen een dag later alles dichtging werd dat al gauw duidelijk. Alle voorstellingen en projecten waar ik al maanden mee bezig was, de première die eraan zat te komen, ze gingen niet meer door. Oei, dacht ik. En nu?”

Advertentie

Zekerheid weg

“Het was extra spannend omdat ik me pas net volledig had gestort op mijn werk als theatervormgever en regisseur. Het is mijn hobby en mijn passie die ik al drie jaar uitvoer, maar toch hield ik altijd voor de zekerheid mijn kantoorbaan nog aan. Tot november vorig jaar. Ik had veel opdrachten en had financiële zekerheid. Iets wat in de cultuursector best bijzonder is. Ik zegde mijn vaste baan op en ging ervoor in de theaterwereld. Maar corona zorgde ervoor dat al die financiële zekerheid en opdrachten in één klap wegvielen.”

Vrijwilligerswerk

“Dat was even schrikken. Gelukkig had ik een kleine buffer waar ik op zou kunnen teren en kreeg ik een TOZO-vergoeding. Daarbij ben ik creatief en gewend aan improviseren en komen met oplossingen. Om een steentje bij te dragen heb ik me aangemeld voor vrijwilligerswerk in een verzorgingstehuis. Zo kon ik toch helpen de maatschappij draaiende te houden en had ik iets om handen. Ik deed activiteiten met de mensen, zorgde ervoor dat ze binnen bleven en maakte het daar leuk door voorstellingen in het verzorgingstehuis te verzorgen. Wel kreeg ik vanaf 1 juni geen TOZO-vergoeding meer. Mijn vrijwilligerswerk heb ik toen omgezet in betaald werk. Dit was onwijs prettig en zeer welkom.”

Niet langer