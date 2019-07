Zó zien de twee eeneiige tweelingen van tennisheld Roger Federer eruit

Roger Federer behoort al vele jaren tot de beste tennissers ter wereld. Dat is met zijn 37 jaar best heel knap, en dan te bedenken dat hij thuis ook nog de zorg heeft voor twee (!) tweelingen.

Even geduld

Vrijdagavond versloeg Federer zijn grote rivaal Rafael Nadal in de halve finale van Wimbledon. Zijn kids moeten dus nog héél even geduld hebben voordat het gezin weer compleet is in Zwitserland. Maar wat zullen ze apetrots zijn op de prestatie van hun vader!

Dubbel toeval

Na de komst van de identieke meisjestweeling Myla Rose en Charlene Riva in 2009 is Federer niet gestopt met tennissen op het allerhoogste niveau. En in 2014 kregen de meisjes ook nog eens twee identieke tweelingbroertjes bij: Leo en Lenny.

Supporters

De kinderen gaan regelmatig mee naar het buitenland, maar zitten niet elke wedstrijd naast moeder Mirka op de tribune. Logisch natuurlijk, want zo’n wedstrijd kan zo vier uur duren. Er zijn dan ook niet veel recente foto’s waarop de broertjes en zusjes duidelijk te zien zijn. In 2017 waren ze wél alle vier aanwezig bij de finale van hun vader op Wimbledon, dus wie weet verschijnen ze zondag in beeld bij de finale tegen Novak Djokovic.

De kinderen van Roger Federer in 2017:

Aan het begin van het toernooi verscheen een van de zoontjes bij een wedstrijd van zijn vader. De blonde haren zijn al een stuk donkerder dan twee jaar geleden:

Bron & Beeld: ANP en Getty Images