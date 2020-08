Zien: Roger Federer verrast meisjes die viral gingen met potje tennis op het dak

Als je Roger Federer al een leuke man vond, ga je na dit filmpje nóg meer van hem houden. De Zweedse toptennisser bezorgde twee meiden in Italië de verrassing van hun leven.

Middenin de coronacrisis. En dat is te zien in een hartverwarmend filmpje.

Tenissen in lockdown

Door het heersende coronavirus en de daarop volgende lockdown, moest de tennisclub van de Italiaanse Vittoria (13) en Carola (11) dicht en werden hun trainingen afgelast. Ze baalden als een stekker. Om toch te kunnen blijven spelen, kwamen de meiden met een oplossing: ze tennisten met elkaar vanaf hun daken. Ze sloegen de tennisbal dus op grote hoogte naar elkaar toe. Dat leverde een mooi filmpje op, dat viral ging en ook professionele tennissers bereikte.

Federer op je dak

Zo ook Roger Federer. En die besloot de meisjes te verrassen. Hij dook op in het Italiaanse plaatje Finale Ligure, waar Vittoria en Carola wonen. Tijdens een interview die de meisjes gaven, verscheen Federer plotseling naast ze. “Zullen we een potje tennissen?”, nodigt hij ze in het filmpje uit. En zo geschiedde dat ook Federer op het dak speelde. En dat leverde mooie beelden op. “Ik heb op veel gave plekken ter wereld gespeeld, maar dit was wel een van mijn bijzonderste ervaringen”, zegt Federer erover.

Je kunt het volledige filmpje hieronder bekijken – en kijk vooral ook even naar de verrassing op het eind:

Bron: Twitter. Beeld: Brunopress