Zó gaat het nu met Rogier na zijn deelname aan 'Gordon Gaat Trouwen'

Rogier werd in één klap een BN’er toen hij meedeed aan het programma ‘Gordon Gaat Trouwen’. Er werd dan wel niet getrouwd, maar het leven van Rogier veranderde compleet.

Van horeca-man veranderde hij in een paar weken in een BN’er. “Het is leuk dat iedereen je op straat herkent, mensen willen op de foto. In mijn dorp is dat heel normaal, maar als ik in Amsterdam of Leiden loop zegt iedereen ook ineens gedag”, vertelt hij in een interview met RTL Boulevard. Op de beelden is te zien dat Rogier genoeg liefdesbrieven en kaarten gekregen heeft sinds bekend is geworden dat hij niet getrouwd is.

Liefdesverklaringen

Rogier moet nog even aan die liefdesverklaringen wennen, maar leest wel alles. Ook weet hij precies waar hij naar op zoek is: “Ik zoek een nummer 2, want mijn kleine blijft op nummer 1 staan”, zegt hij. Hij sluit af met een kleine oproep, want hij is wel nog steeds op zoek naar een gezellige man. Hij zou zelfs al meerdere aanbiedingen hebben gekregen om in een nieuw televisieprogramma op zoek te gaan naar een partner. Goed nieuws: daar zou hij wel voor openstaan. Wordt vervolgd…

Leidse Rogier over mogelijke relatie met Gordon buiten de camera’s om: ‘zeg nooit nooit’. Bekijk het hele interview op @omroepwest en @UnityNu #GordonGaatTrouwen #Gordongaatniettrouwen pic.twitter.com/OGfX4oQQ5I — Robbert van Cleef (@robbertvancleef) 15 december 2017



Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.