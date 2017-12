Rogier vertelt na afwijzing Gordon: 'We hebben nog bijna dagelijks contact'

Na de afwijzing van Gordon is Nederland nog steeds – of juist nog meer – fan van Rogier van der Linden (41). Hijzelf keek naar de ontknoping van ‘Gordon gaat trouwen’ in een café met vrienden.

Daar hoorde hij opnieuw de woorden van Gordon, die ‘vlinders in zijn buik miste’ en een leven met Rogier ‘niet bij hem vond passen als persoon’.

Respect voor Gordon

Op Instagram liet Rogier, vader van een dochtertje van 2, al weten behoorlijk teleurgesteld te zijn geweest in Kaapstad, waar het huwelijk plaats had moeten vinden. Toch zegt hij nu veel respect te hebben voor Gordon.

“Het is een oprechte man die rekening houdt met anderen”, vertelt hij aan RTL Nieuws. “Vanaf het begin hebben we tegen elkaar gezegd: ik wil dat je ervoor gaat. Het is 100% of niks. Zeker omdat er ook een kind in het spel is.”

Poppenkast

Kijkers beschuldigen zowel Gordon als RTL 4 ervan dat alles één grote poppenkast geweest zou zijn, omwille van de kijkcijfers. Dat is niet zo, drukt Rogier op ons hart. “Liefde is geen wedstrijd. Liefde moet er er zijn, dat kun je niet afdwingen. Dit programma was mooi en puur.”

Zeg nooit nooit

Ondanks de afwijzing hebben Rogier en Gordon nog veel contact. “Bijna dagelijks”, zo zegt Rogier. “We sturen berichtjes, ik heb hem verder nog niet gezien.” De kans dat de vonk toch nog overslaat tussen de 2, sluit Rogier niet uit. “Zeg nooit nooit. Maar we zijn er allebei ook nuchter over dat het er misschien niet is. Ik ben in ieder geval blij dat ik een eerlijk en lief persoon er in mijn leven bij heb.”

Datingprogramma voor Rogier

Volgers van Gordon gaat trouwen zijn massaal van Rogier en zijn dochtertje gaan houden. Geef die man ook een datingprogramma om zijn welverdiende liefde te vinden, zo klinkt het. Of Rogier daar überhaupt voor in is, is niet bekend. Liefdesverdriet heeft natuurlijk ook tijd nodig. Al is Gordon alweer aan het daten geslagen…

