Draagt Rogier nou een pruik of niet? De interieurstylist vertelt hoe het zit

Een bad hair day? Nee hoor, het haar van Rogier Smit lijkt altijd goed te zitten. Maar ís het wel zijn echte haar? Of draagt de ene helft van het olijke Paleis voor een prikkie-duo een pruik?

De interieurstylist geeft voor eens en voor altijd duidelijkheid.

Volle bos

Aan Privé vertelt Rogier dat de mensen die hij op straat tegenkomt vaak meteen onderzoekend naar zijn kapsel kijken. Rogier: “Het liefst zouden ze me recht op de man af willen vragen of mijn haar van mezelf is of dat ik de kapper heb gevraagd me een beetje te helpen, zodat ik een vollere haardos heb.”

Auto-immuunziekte

Het antwoord? Die lange, blonde manen zijn puur natuur. Of nou ja, bijna dan. “Ik draag geen pruik”, vertelt Rogier aan Privé. “Wel heb ik een paar extensions en dat heeft een medische reden. Tien jaar geleden kreeg ik op mijn hoofd spontaan een paar kale plekjes. Ik ben naar de dokter gegaan en na een uitgebreid onderzoek kreeg ik te horen dat ik leed aan alopecia areata, een auto-immuunziekte die ervoor zorgt dat de haarwortelzakjes ontstoken raken, waardoor de haargroei wordt belemmerd.”

IJdeltuit

Rogier besluit het er niet bij te laten en neemt haarextensies om de kale plekken te camoufleren. Rogier: “Die extensions heb ik nog steeds. Elke 6 weken ga ik naar de kapper om ze bij te laten stellen. Negentig procent van mijn kapsel is puur natuur. Ik houd van een uitbundig kapsel en ik zie er graag goed uit. Dat ik ijdel ben, ziet iedereen meteen aan me.” En daar is helemaal niets mis mee, Rogier. Die volle coupe staat je beeldig!

Benieuwd welke belangrijke afspraak Frank en Rogier (die al 19 jaar samen zijn) hebben?

