Ja, er zijn dingen in de media gezegd wat niet had gehoeven. En nee, het was ook niet nodig om de bankafschriften van Frank Jansen te delen met Privé. Maar over één ding laat Rogier Smit geen twijfel bestaan: zijn liefde voor Frank, die al twintig jaar aan zijn zijde staat.

De kringloopgoeroe kan het niet laten om te reageren op de roddels die in de media rondgaan. Ondanks dat RTL het normaal zo olijke duo heeft verzocht om even niets meer over hun relatie naar buiten te brengen, wil Rogier via Instagram Stories bewijzen dat Frank de man voor hem is én blijft.

Rogier noemt Frank de liefde van zijn leven

Als we Rogier mogen geloven gaat er een hoop fake news over zijn relatie rond in Nederland. Hij voelt zich genoodzaakt om het een en ander recht te zetten en laat zijn volgers daarom weten dat hij Frank niet heeft ingeruild voor een andere man. “Er is maar één liefde van mijn leven en dat is Frank.” Duidelijke taal.