Rogier van den Oever (86) uit Arnhem werd verliefd op een jongere vrouw. En niet zomaar een.

Hij is er zelf nuchter onder: “Ware liefde laat zich niet dwingen”. Die jongere vrouw is de ex-vrouw van zijn zoon.

Positief

Dit jaar trouwt hij met Anita (71): zijn voormalig schoondochter. Het stel krijgt veel negatieve reacties op hun beslissing – maar gelukkig zijn er ook veel mensen blij voor hen. Rogier: “Soms gebeurt er iets waarvan je achteraf denkt: hoe is het in godsnaam mogelijk?”.

De twee groeiden naar elkaar toe toen zij samen voor de zieke vrouw van Rogier zorgden. Ze leed aan alzheimer en is daar ook aan overleden. “Een tijd later ontdekten we dat we meer voor elkaar voelden dan voor een schoonvader en schoondochter gebruikelijk is. Ze was inmiddels gescheiden van mijn zoon met wie ze 13 jaar getrouwd was”. Uiteindelijk is het Anita geweest die aan Rogier vroeg of hij met haar wilde trouwen.

Feest

Zijn zoon ziet Rogier niet meer. “We zijn gebrouilleerd”. Zijn andere zoon en dochter vinden het wel fantastisch dat hun vader op zijn oude dag nog in het huwelijksbootje stapt. “Het feest wordt groots gevierd.”

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock