Door alle coronaperikelen in de wereld moest de grote dag even uitgesteld worden, maar binnenkort is het dan echt zover. Dan stapt Sylvie Meis met haar geliefde Niclas Castello in het Italiaanse huwelijksbootje. In gesprek met Shownieuws onthult de diva dat er een speciale rol is weggelegd voor haar oogappel Damián.

Hoewel ze sinds zijn vertrek naar Denemarken nog steeds erg last heeft van het legenestsydroom en moeite heeft om hem achter te laten als ze hem opzoekt, staat ze volledig achter zijn keuze om te gaan voetballen bij Esbjerg. Maar gelukkig heeft ze hem binnenkort weer bij zich tijdens het huwelijk dat vier dagen duurt.

De rol van Damián in het huwelijk van Sylvie Meis

Ter promotie van haar nieuwe zonnebrillenlijn spreekt Sylvie met nationale en internationale pers. Vragen over haar zoon en komende huwelijk gaat ze niet uit de weg. Ze onthult zelfs dat Damián haar weggeeft. “Damián gaat me begeleiden naar de plek waar de ceremonie gaat plaatsvinden en brengt me naar Niclas toe. Dat wordt natuurlijk heel spannend. Dat is toch wel heel emotioneel en daar verheug ik me heel erg op.”