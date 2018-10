Déze rol gaat actrice Lone van Rosendaal spelen in 'GTST'

Begin deze maand werd al bekendgemaakt dat actrice Lone van Rosendaal een rol gaat spelen in GTST. Wie of wat was toen nog niet duidelijk, maar volgende week maakt de actrice dan echt haar opwachting in de soap.

Volgende week dinsdag is Lone voor het eerst te zien in Goede Tijden, Slechte Tijden. Op Instagram deelt de soap een foto van de actrice samen met Ludo en Aysen. Verklapt dat al iets over haar rol? In de soap speelt Lone de rol van Billy. Vorige week was in een preview te zien dat Billy iets te maken heeft met Richard, de man waar Aysen achteraan zit. Maar wat Ludo met deze zaak te maken heeft, dat moet nog blijken. De tijd van onbezorgdheid lijkt in ieder geval voorlopig inderdaad voorbij.

Beeld: ANP.