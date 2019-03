Déze rol gaat Sarah Chronis spelen in de 'GTST'-minifilm

Zaterdagavond bleek ze de grote winnaar van Wie is de mol? te zijn, maar naast haar deelname aan het programma heeft actrice Sarah Chronis niet stilgezeten. In de jubileumaflevering van Goede tijden, slechte tijden is namelijk een leuke rol voor haar weggelegd.

Gids in Lapland

Maandag werd onthuld wie haar personage is en hoe ze in de minifilm gaat heten: Romy Dublois. Zij is de gids van de mannen die op vrijgezellenuitje naar Lapland zijn. Amir, Anton, Rover, Daan, Bing en Rik zijn flink van haar onder de indruk, maar Romy zelf heeft vooral oog voor één van de mannen uit de groep.

Maar op wie Romy’s oog valt, dat houdt de serie geheim. En we moeten allemaal nog héél even geduld hebben: de 6000ste aflevering van ‘GTST’ in Fins Lapland wordt op 5 april om 20.00 uur uitgezonden.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: AVROTROS