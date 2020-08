Rolf Wouters terug op tv met ‘Split screen’: kijkers (nog) niet overtuigd

Na vijftien jaar afwezigheid maakte Rolf Wouters zondagavond zijn comeback op televisie. Zijn gloednieuwe programma Split screen was goed voor ruim 650.000 kijkers.

Een prima score, al zijn de geluiden op Twitter (nog) niet heel positief.

Kijkers vinden het spel ingewikkeld en wat traag verlopen. “Dit programma kan (en moet) veel sneller”, klinkt het in verschillende tweets. Ook begrijpen kijkers niet dat de kandidaten en presentator geen anderhalve meter afstand houden. “Ze kunnen elkaar bijna knuffelen”, schrijft iemand.

Precies in het midden

Split screen is een kennisquiz die draait om getallen. Meespelende duo’s kunnen een behoorlijk bedrag verdienen. Het principe lijkt simpel: kandidaten krijgen van Rolf Wouters twee foto’s of video’s te zien die refereren aan een getal. Bijvoorbeeld de leeftijd van Martien Meiland en Patty Brard. Elk getal dat tussen beide leeftijden zit, is een goed antwoord. Maar dat blijkt nog behoorlijk pittig te zijn.

Legende Rolf Wouters

Kijkers zijn benieuwd of er volgende week weer zo veel mensen kijken. Ze gunnen Rolf Wouters een groot publiek, maar vinden de show nu te traag om te blijven kijken. “Grote kans dat ik volgende week niet weer ga kijken. En dat vind ik zelf ook erg jammer. Zo’n legende als Rolf verdient een groot programma à la Now or Never en Vergeet je tandenborstel niet”, schrijft Roy.

Ik vind Rolf Wouters eigenlijk een leuk persoon en presentator, maar dit programma niet. 😐#splitscreen — Chan9. × (@ChanienwithCh) August 30, 2020

Leuk detail: het valt veel kijkers op dat de presentator in al die jaren nauwelijks ouder lijkt te zijn geworden. “Hoe kan het dat ik 20 jaar later naar Rolf Wouters zit te kijken, maar het lijkt alsof hij maar twee jaar ouder is geworden?”, grapt iemand. “Niks veranderd”, reageert een ander.

OMG Rolf X Wouters is uit zijn cryocell gehaald HIJ IS GEEN DAG OUDER GEWORDEN HOE KAN DAT #splitscreen #rolfwouters #sbs6 — Rio 🐔 (@Riowashere) August 30, 2020

Bron: Split screen & Twitter. Beeld: Talpa / Ruth van Baaijen