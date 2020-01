Presentator Rolf Wouters keert na jaren afwezigheid terug op televisie

15 jaar nadat hij voor het laatst te zien was op televisie, keert presentator Rolf Wouters dit jaar terug op televisie met een grote kennisquiz op SBS 6.

De zender maakte maandagavond bekend dat Wouters vanaf april het programma Split screen presenteert. In dit programma spelen koppels om een geldprijs van 100.000 euro.

Uhhh… Vergeet je tandenborstel niet

Rolf Wouters had jarenlang succes op televisie met het programma Uhhh… Vergeet je tandenborstel niet, dat van 1995 tot 1999 werd uitgezonden door Veronica. Verschillende andere spelshows volgden, maar sinds 2005 was de presentator niet meer te zien op televisie en zou hij verhuisd zijn naar Portugal.

Comeback

Rolf maakte maandagavond al zijn opwachting in het programma Shownieuws om voor het eerst over zijn comeback te praten. In al die jaren is hij niets veranderd:

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP