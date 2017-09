Wát romantisch: deze dans krijgt wel een heel spectaculaire wending

Tijdens de jaarlijkse Cinderella Waltz in Memphis waren de ogen vooral gericht op één danspaar, namelijk Rob Crawford en zijn vriendin Lacie Whitten. Dit had niet alleen te maken met het danstalent van de twee, maar ook met een wel heel bijzondere verrassing die Rob in petto had voor Lacie.

In de video is eerst nog te zien hoe Rob en Lacie samen met een ander stel de sterren van de hemel dansen. Halverwege de waltz verlaat het andere koppel echter de dansvloer, en staan Rob en Lacie er alleen voor. Als Rob halverwege de dans plotseling op zijn knie gaat, kan Lacie haar ogen niet geloven…

